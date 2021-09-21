Sudan'da darbe girişimi

Sudan Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı.

Direniş göstermeden teslim olmaları için çabalar devam ediyor

Darbe girişiminde zırhlı askeri birliklerdeki bazı subay ve askerleri ikna çabalarının sürdüğü duyuruldu.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, darbe girişimi ile ilgili gözaltıların devam ettiğini belirterek, ordunun darbeye katılan zırhlı askeri birliklerle direniş göstermeden teslim olmaları için görüşmeler yaptığını söyledi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise Um Durman ve Vadi Seyyidna askeri bölgeleri ile Zırhlı Birlikler'deki bazı subayların darbe girişiminde yer aldığı aktarıldı.

Darbe girişimiyle ilgili tüm detaylar açıklanacak

Açıklamada bir grup askerin darbe bildirisini okutmak için sabah saatlerinde devlet radyosu binasına girdiği ancak darbenin başarısız olduğu anlaşılınca bundan vazgeçtikleri ifade edildi.

Sudan basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Tümgeneral Abdulbaki Bekravi liderliğindeki bir grup subayın Sudan ordusunun zırhlı birliklerinin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanı Tahir Ebu Hace de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada girişimin başarısızlığa uğratıldığını söyledi.

Sudan ordusu ve hükümet, darbe girişiminin tüm detayları hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.