Süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti
Colorado eyaletinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan saldırgan gözaltına alınırken kimliği hakkında bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini aktardı.
DÜNYA 23.03.2021, 10:15
Boulder Polis Departmanı, Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ÖLENLER ARASINDA BİR DE POLİS VAR
Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu ölenler arasında bir polis de yer aldı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı. Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.
BAŞKAN BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.
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