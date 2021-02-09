Suriye'de balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.



Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.



Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor