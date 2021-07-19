Suudi Arabistan'da 3 bin parça tarihi eser sular altında kaldı!

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın El-Eflac kentinde şiddetli yağışların neden olduğu seller, yolların kapanmasına, birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Zarar gören yerlerden birisi ise, tarihi eserlerin sergilendiği bir arkeoloji müzesi..

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde müzenin sahibi olduğunu iddia eden kişi, toplamak için uzun yıllar uğraş verdiği yaklaşık 3 bin tarihi eserin sular altında kaldığını söylüyor.

Görüntülerde, müze duvarlarının da yıkıldığı görülüyor.