Suudi Arabistan'da 3 bin parça tarihi eser sular altında kaldı!
Suudi Arabistan'ın El-Eflac kentinde aşırı yağışların neden olduğu seller, tarihi eserlerin olduğu bir müzenin yıkılmasına neden oldu. Müzedeki yaklaşık 3 bin eserin sular altında kaldığı belirtiliyor.
DÜNYA 19.07.2021, 15:06
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın El-Eflac kentinde şiddetli yağışların neden olduğu seller, yolların kapanmasına, birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden oldu.
Zarar gören yerlerden birisi ise, tarihi eserlerin sergilendiği bir arkeoloji müzesi..
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde müzenin sahibi olduğunu iddia eden kişi, toplamak için uzun yıllar uğraş verdiği yaklaşık 3 bin tarihi eserin sular altında kaldığını söylüyor.
Görüntülerde, müze duvarlarının da yıkıldığı görülüyor.
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