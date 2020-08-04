'Taliban bayramda ateşkesi ihlal etti'
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın bayramda ateşkesi 38 kez ihlal ettiğini kaydetti.
DÜNYA 04.08.2020, 09:39
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının bayram günleri düzenlediği saldırılarda 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 40 sivilin de yaralandığını belirtti.
Militanların, bayram günlerinde hem bombalı hem silahlı saldırılar yaptığını bildiren Aryen, böylece Taliban'ın verdiği sözü bile yerine getiremediğinin görüldüğünü ifade etti.
Aryen, Taliban'ın aksine Afgan güvenlik güçlerinin ateşkese uyduğunu vurguladı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların ateşkesi ihlal etmediği öne sürüldü.
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