Times Meydanı'nda, tepkiler üzerine indirilen FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

FETÖ REKLAM VERMİŞTİ

FETÖ mensupları, söz konusu meydana yakın 42. Sokak ile 8. Cadde köşesinde bulunan bir reklam panosuna, Türkiye karşıtı bir reklam vermişti.

MEDYA ŞİRKETİ PROTESTO EDİLDİ

Reklam kısa sürede tepki toplamış, TASC ve ABD’de yaşayan Türk toplumunun, ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketine ulaşarak protesto etmesi üzerine reklam ilandan kaldırılmıştı.