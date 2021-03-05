Times Meydanı'nda, tepkiler üzerine indirilen FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

FETÖ mensuplarının, yurt dışında Türkiye demokrasisini karalama girişimleri devam ediyor.
Son olarak, dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türkiye karşıtı bir ilan yayınlayan FETÖ mensuplarına cevap gecikmedi.
Gelen tepkiler üzerine kaldırılan reklama cevap olarak, New York sokaklarında dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC)’nin organizasyonu ile kamyonete, 15 Temmuz darbe girişimi görselleri yansıtıldı.
ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI YANSITILDI
FETÖ’nün iç yüzüne yer verilen dijital ekrana, darbe kalkışması sırasında verilen şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı.
ALT YAZI İLE VERİLDİ
FETÖ mensuplarının reklam verdiği alana giden kamyonette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile yayınlandı.
3 GÜN MEYDANDA
Kamyonetin, 3 gün boyunca 8 saat Times Meydanı’nda 15 Temmuz’a dair görselleri göstererek dolaşacağı belirtildi.
FETÖ REKLAM VERMİŞTİ
FETÖ mensupları, söz konusu meydana yakın 42. Sokak ile 8. Cadde köşesinde bulunan bir reklam panosuna, Türkiye karşıtı bir reklam vermişti.
MEDYA ŞİRKETİ PROTESTO EDİLDİ
Reklam kısa sürede tepki toplamış, TASC ve ABD’de yaşayan Türk toplumunun, ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketine ulaşarak protesto etmesi üzerine reklam ilandan kaldırılmıştı.