Trump destekçileri silahlanıp sokağa indi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak'ta meydana gelen olaylardan sonra, karışıklıklar devam ediyor. Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, birçok noktada önlemler alınırken, Amerikan askerleri sokağa indi.

20 Ocak'ta yapılacak devir teslim törenine az bir süre kala, Amerikan askerleri Kongre binası içinde ve çevresinde önlemler almaya başlamış, askerlerin bina içindeki uyurken çekilen fotoğrafları alay konusu olmuştu.

SİLAHLI TRUMP DESTEKÇİLERİ SOKAĞA İNDİ

Göstericiler sokaklara inmeye devam ederken bu kez de, Trump destekçisi "Boogaloo Boys" örgütünün silahlı milisleri, eyalet meclis binaları önünde toplanmaya başladı.

Aşırı sağcı olarak bilinen grup, Birleşik Devletler'de endişeye yol açtı.

MICHIGAN EYALET MECLİS BİNASI ÖNÜNE ÇOK SAYIDA ZIRHLI ARAÇ KONUŞLANDIRILDI

Ayrıca, ABD'nin Michigan Eyalet Meclis binası önüne çok sayıda zırhlı araç ve ulusal muhafız askeri konuşlandırıldı