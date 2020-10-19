Trump 'Harika haber' deyip duyurdu! Bir ülke daha İsrail ile imzayı atacak

İsrail gazetesi bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracağını iddia etmişti. Trump akşam saatlerinde beklenen liste açıklamasını yaptı ve ayrıca terör mağduru aileler için Sudan'ın ABD'ye 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini de duyurdu.

DÜNYA 19.10.2020, 22:06
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Trump 'Harika haber' deyip duyurdu! Bir ülke daha İsrail ile imzayı atacak

Trump attığı "tweet" ile 335 milyon dolar terör tazminatı ödeme şartıyla Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladı.

PARA ÖDENDİKTEN SONRA LİSTEDEN ÇIKARTILACAK

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı. 

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti. 

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.

#Trump #Sudan #terör tazminatı
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