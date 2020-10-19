Trump 'Harika haber' deyip duyurdu! Bir ülke daha İsrail ile imzayı atacak
İsrail gazetesi bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracağını iddia etmişti. Trump akşam saatlerinde beklenen liste açıklamasını yaptı ve ayrıca terör mağduru aileler için Sudan'ın ABD'ye 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini de duyurdu.
Trump attığı "tweet" ile 335 milyon dolar terör tazminatı ödeme şartıyla Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladı.
GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020
PARA ÖDENDİKTEN SONRA LİSTEDEN ÇIKARTILACAK
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.
Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.
Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.
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