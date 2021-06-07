Trump, pantolonunu ters giydi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Aylar sonra kamera karşısına geçen ABD'nin eski başkanı Donald Trump, pantolonunu ters giydiği iddialarıyla gündeme geldi. Pantolonunda fermuar olmaması bu iddiaya sebebiyet verdi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
4 yıllık başkanlığı boyunca neredeyse yaptığı her açıklama ile gündem olmayı başaran Donald Trump yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aylar sonra kameralar karşısına geçen eski başkan 'pantolonunu ters giydi' iddiası ile gündeme geldi.
PANTOLONDA FERMUAR YERİ YOK
Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Parti mitingine katılan Trump'ın pantolonundaki gariplik dikkatli gözlerden kaçmadı. Pantolonda fermuar yerinin görünmediğini fark eden onlarca kişi bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.
TRUMP'I 90'LARIN RAPÇİ GRUBUNA BENZETTİLER
Bu görüntüler pantolonlarını ters giymesiyle ünlenen 90'ların hip-hop ikilisi Kriss Kross'u yeniden gündeme getirdi. Pek çok kullanıcı Trump'ı Kriss Kross'a benzetti.
ELASTİK BELLİ PANTOLON GİYMİŞ OLABİLİR
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntünün nedeni Trump'ın elastik belli pull-up pantolon giymiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir.
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