Trump'tan ABD'yi ayağa kaldıracak sözler

ABD Başkanı Donald Trump 'Çalmayı Durdur' mitinginde yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarına asla teslim olamayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu. Trump, miting konuşmasında destekçileriyle yürüyüş yapacağını açıkladı.

DÜNYA 06.01.2021, 22:23
Trump'tan ABD'yi ayağa kaldıracak sözler

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için bugün yapılacak Kongre oturumu için Washington'da toplanan destekçilerine seslendi. 

Kurşun geçirmez camın ardından konuşan Trump, "Demokratlar'ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı" yönündeki iddialarını sürdürdü. 

Trump, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim." dedi. 

Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, "Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy." diye konuştu. 

- TRUMP, KENDİSİNE DESTEK VERMEYEN CUMHURİYETÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Demokratlar'ın seçimleri kendi lehine çevirmek ve hile yapmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kullandığını savunan Trump, basının da yaptığı haberlerle onlara destek verdiğini söyledi. 

Trump, Demokratlar'ın ülkelerinin seçimlerdeki güvenilirliğine hasar verdiğini belirterek, "3. dünya ülkeleri bile Demokratlar'ın yapmaya çalıştığını yapmadı." eleştirisinde bulundu. 

Kendisine seçim itirazında destek vermeyen Cumhuriyetçilere de yüklenen Trump, "Cumhuriyetçiler artık 'zayıf Cumhuriyetçiler' olarak adlandırılacak." ifadesini kullandı. 

Trump, seçimlerde yaygın bir usulsüzlük tespit edilmediğini söyleyen ve geçen ay görevinden ayrılan Bill Barr'a yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "Barr'ı severim ama o çok değişti. Benim adalet bakanım olarak anılmak istemedi." dedi. 

PENCE'E ONAYLAMA ÇAĞRISI!

Bugünkü Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence'in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, "Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım." ifadesini kullandı. 

- TRUMP, DESTEKÇILERIYLE KONGREYE YÜRÜYECEK 

Trump, basına yönelik eleştirilerine de değinerek, "Bugün burada 100 binlerce kişi bizim için toplandı. Ama yalancı basın bunu görmek istemiyor." diye konuştu. 

Basının da Demokratlar'ın baskısı altında olduğunu öne süren Trump, "Basınımız artık özgür değil. Onlar, halk düşmanı." ifadelerini kullandı. 

Trump, Twitter başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinin de kendisinin aleyhine davrandığını belirterek, "Twitter'dan mesaj paylaşmak benim için çok zorlaştı." değerlendirmesinde bulundu. 

Kendisini destekleyen kişilerle, oturumun yapılacağı Kongre binasına yürüyeceğini belirten Trump, "Burada demokrasimizi korumak için bulunuyoruz." dedi.

"SEÇİMDEN BİR GÜN SONRA 400 BİNDEN FAZLA OY BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI"

Seçimlerde oy çalındığını iddia eden Trump 'Seçimden bir gün sonra 400 binden fazla oy bir anda ortaya çıktı. Kimse nereden geldiğini sormadı.' dedi.

PENCE TRUMP'IN ÇAĞRISINI REDDETTİ

Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence yazılı açıklamayla Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısını reddetti.

#Mike Pence #Joe Biden #Haber
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:43
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12