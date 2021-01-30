Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete başladı
Karabağ'da ateşkesi takip edecek olan Türk-Rus ortak merkezi bugün faaliyetlerine başladı.
DÜNYA 30.01.2021, 12:39
Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulan Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.
Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez bugün faaliyetlerine başladı.
Türkiye, bir general ve 38 personelin görev yapacağı ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak.
Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için Türk-Rus ortak merkezi işgalden kurtarılan Ağdam kentinde kuruldu.
Anlaşmanın imzalanmasından bu yana Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yürütüyordu. Kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başladı.
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