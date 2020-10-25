Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullandı
Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Ukrayna Merkez Seçim Kurulu resmi seçim sonuçlarını 3-6 Kasım tarihleri arasında duyuracak.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında gerçekleşen seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve 20.00'de sona erdi.
Sandık çıkış sonuçlarına göre, başkent Kiev Belediye Başkanlığı seçimlerinde, 2014'ten beri bu görevi yürüten "Vuruş" (UDAR) partisinden eski Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Vitaliy Kliçko yüzde 47,8 ile en fazla oyu aldı.
Yüzde 8,6 ile Yaşam için Muhalefet Platformu partisinden Aleksandr Popov ikinci en fazla oyu alırken, yüzde 8,3 ile aktör olan bir diğer aday Sergey Pritula ise üçüncü en fazla oyu aldı.
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, dün Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Belediye başkanlığı için bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, en yüksek oy alan iki aday arasında ikinci bir seçim düzenlenecek.
Seçimlere katılımın düşük olduğu ülkede, 16.00'da katılımın yüzde 27 seviyesinde olduğu bildirildi.
Ukrayna Merkez Seçim Kurulu resmi seçim sonuçlarını 3-6 Kasım tarihleri arasında duyuracak.
Ayrıca yerel seçimlerde, ülkenin temel sorunlarına ilişkin vatandaşların görüşünü almak için 5 soruluk bir anket gerçekleştirildi.
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