Umre ziyaretlerine aşı şartı getirildi!

Yurtdışından umre ziyaretleri 10 ağustosta başlıyor

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, umre mevsiminin başladığını ve COVID-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine COVID-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Aşı şartı Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde geçen Ramazan ayında getirilmişti, umre ziyaretleri için getirilen uygulamada alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerekiyor

Ayrıca Bu yıl Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği açıklandı

Suudi Arabistan'ın ziyaretçilere bunun dışında, kota, yaş ve tarih sınırı getirilmesi bekleniyor.

Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan Suudi Arabistan, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendirecek.