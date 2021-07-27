Umre ziyaretlerine aşı şartı getirildi!
Hac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri için koronavirüs aşısı olma şartı getirildi. Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılar kabul edilecek.
Yurtdışından umre ziyaretleri 10 ağustosta başlıyor
Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, umre mevsiminin başladığını ve COVID-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine COVID-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.
Aşı şartı Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde geçen Ramazan ayında getirilmişti, umre ziyaretleri için getirilen uygulamada alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerekiyor
Ayrıca Bu yıl Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği açıklandı
Suudi Arabistan'ın ziyaretçilere bunun dışında, kota, yaş ve tarih sınırı getirilmesi bekleniyor.
Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan Suudi Arabistan, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendirecek.
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