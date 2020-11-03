Viyana'da terör saldırısı: 4 ölü, 17 yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 1. bölgede olan ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu Schwedenplatz'da bir terör saldırısı düzenlendi. 6 farklı yerde gerçekleşen saldırıda 1'i saldırgan 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Polisin çatışmaya girdiği saldırganlardan 4'ü yakalandı, bir saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tüm devlet binaları ordu tarafından korumaya alındı. Aynı zamanda helikopterler de bölgedeki operasyona destek veriyor.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi. Saldırganların bir sinagogu hedef almadığı ve sokaktaki insanlara rastgele ateş açtıkları açıklandı.

Uzun namlulu silahların kullanıldığının öğrenildiği saldırıyla ilgili Viyana polisi, tehlikenin hala devam ettiğini belirterek, "evde kalın" çağrısını yineledi.

"Ne yazık ki çok sayıda yaralı ve ölümüz var"

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlendiği basın toplantısında terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, Avusturya tarihinin zor günlerinden birinin yaşandığını vurgulayarak, "Ne yazık ki çok sayıda yaralı ve ölümüz var. Özel birimlerimizin özverili mücadelesi sonucunda bir saldırgan etkisiz hale getirildi. Şu anki son bilgilere göre bir saldırgan da kaçak durumunda." şeklinde konuştu.

Vatandaşların çok zorunlu olmadığı müddetçe evlerinden çıkmaması uyarısını yineleyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini belirterek, çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.

Öte Yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgedeki sinagogun kapalı olduğunu ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Saldırıda Recep Tayyip Gültekin isimli bir Türk genci de hafif yaralandı.

Saldırıda terör örgütü DEAŞ şüphesi

Saldırı çok sayıda saldırgan tarafından düzenlendi. Saldırgan sayısı hala tam olarak bilinmemekle beraber saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Alman gazetesi Bild, saldırganların DEAŞ logosuyla fotoğraf paylaştıklarını söyleyerek saldırıda bir DEAŞ bağlantısı olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi: Evinizde kalınız

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ceyhun açıklamasında, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız. Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terketmeyiniz. Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" açıklamasında bulundu.

Avusturya Başbakanı Kurz: Polisimiz kararlı bir mücadele yürütüyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." görüşünü paylaştı.

Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Tehlike devam ediyor

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz durum polis tarafından kontrol altına alınamadı, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.