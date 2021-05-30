Yatılı okulun altında 215 çocuğa ait kemikler bulundu!

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kamloops kentinde bulunan yatılı klise arazisinde yeraltına nüfuz eden bir radarla incelemelerde bulunan yetkililer, karşılarına çıkan kemik kalıntıları nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Hemen kemik kalıntılarıyla ilgili inceleme başlatan ekipler, kalıntıların daha önce yatılı okulda kalan çocuklara ait olduğunu belirledi. Bölgede, toplamda 215 çocuğa ait kemikler bulunurken, bazı çocukların ölüm yaşlarının 3 veya 4 olduğu kaydedildi.

"CESET KALINTILARI BİZİM KABİLENİN ÇOCUKLARINA AİT"

Tk'emlups te Secwepemc First Nation kabilesi şefi Rosanne Casimir, yaptığı basın açıklamasında, ceset kalıntılarının, kabilelerine mensup ailelerin çocuklarına ait olduğunu ve bölgede çalışma yapan görevliler tarafından geçen hafta sonu yeraltına nüfuz eden bir radar yardımıyla keşfedildiğini söyledi.

ÇOCUKLARDAN BAZILARI 2 YAŞINDA

Keşfi "yıllardır konuşulan ancak asla belgelenemeyen, düşünmesi çok zor kayıplar" olarak nitelendiren Casimir, yerel bir müze görevlisinin, herhangi bir kaydının bulunup bulunmadığını belirlemek için Royal British Columbia Müzesiyle birlikte çalışmasına rağmen ölümlerin belgelenmemiş olduğunu kaydetti. Kalıntıları bulunan çocuklardan bazılarının 3 yaşında olduğunu ifade eden şef Casimir, okulun, Kanada'nın o yıllardaki yatılı kilise okulu sistemindeki en büyük okul olduğunu hatırlattı.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Casimir, "Okulda 500 kadar öğrencinin kayıtlı olduğu göz önüne alındığında, bu teyit edilen kaybın topluluklarımızı nasıl etkilediğini anlıyoruz." dedi.

Bölgedeki çalışmanın halen devam ettiğini ve grup yetkililerinin, yerli topluluk üyelerini ve okula giden çocukları olan çevredeki kabileleri bilgilendirdiğini açıklayan Casimir, "Bu başlangıç ama bu haberin niteliği göz önüne alındığında, hemen paylaşmanın önemli olduğunu hissettik." ifadesini kullandı.

KANADA BAŞBAKANINDAN PAYLAŞIM

Diğer yandan konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayı "yürek parçalayıcı" olarak niteledi.