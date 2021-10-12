Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Datça'da da hissedildi.
DÜNYA 12.10.2021, 12:38 12.10.2021, 12:56
Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 12.24'te meydana gelen deprem, 6,62 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yer sarsıntısı Türkiye kıyılarında da hissedildi.
Bölgeden can kaybı ya da maddi zarara ilişkin henüz bilgi ulaşmadı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin çok güçlü hissedildiğini ve birkaç saniye sürdüğünü bildirdi.
Yunanistan devlet televizyonu ERT, depremin On İki Ada'da ve Kiklades Adaları'nda şiddetle hissedildiğini aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
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