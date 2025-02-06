Depremde yakınlarını kaybeden aileler ve enkazdan kurtulan vatandaşlar, anma etkinliklerinde bir araya gelerek acılarını paylaştı. Duaların edildiği etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler saygı ve hüzünle anıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de anma törenine katılarak vatandaşların yanında oldu. Vali Ünlüer, “Depremde kaybettiğimiz canlarımızı unutmamak ve onların anısını yaşatmak için buradayız," diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise yaptığı konuşmada, “Acımız ve kayıplarımız her zaman yüreğimizde olacak. Bugün burada dayanışmanın ve birlikteliğin en güzel örneğini sergiliyoruz," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, depremzedeler ve yakınlarını kaybeden aileler dayanışma içinde bulunurken, deprem şehitleri için dualar edildi ve acılar tazelendi. Anma töreni, hayatını kaybedenlerin anısına yapılan dualarla sona erdi.