Süper Lig'de geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunu 69 puanla 4. sırada bitiren ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Adana Demirspor, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından bir yandan da teknik direktör arayışında olan Adana ekibi, hücum bölgesi için İspanya LaLiga ekibi Valencia'da forma giyen yıldız futbolcu Edinson Cavani'yi gündemine aldı.

Ücretsiz olarak ayrılabilir

İspanyol Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Adana Demirspor, Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'ye ilgilerini bildirdi. Valencia, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebilir.

Öte yandan takımın başına Patrick Kluivert'ı getirmeye hazırlanan Adana Demirspor'un bu hamlesinin, Cavani'nin transferinde de büyük rol oynayabileceği vurgulandı.

Edinson Cavani'ye Adana Demirspor kancası

Geçen sezon 28 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon Manchester United'dan Valencia'ya transfer olan Cavani, LaLiga'da kötü bir dönem geçiren takımında öne çıkan isimlerden oldu.

Bu sezon Valencia forması ile tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada forma giydi. Uruguaylı yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İspanyol ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Cavani, 136 kez de Uruguay Milli Takımı'nda forma giyerken, 58 defa ağları havalandırmayı başardı.