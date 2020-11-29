Ankara'da kritik uzaktan eğitim kararı!

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.



İstanbul'da 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında, Bursa'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmişti.