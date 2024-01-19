Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilecek? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Devlet okullarında başarı gösteren öğrencilere yönelik hayata geçirilen Başarı Teşvik Programı için başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Başarı Teşvik Programı başvuru ekranı! Takdir teşekkür alana karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır?



BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Karne gününün yaklaşması ve öğrencilerin başarı belgelerini almasına az zaman kala başarı teşvik programı yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamalara göre, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanıyordu.

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup, devlet okullarında başarı elde eden ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Bu sene başarı teşvik ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.



TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.

Bu sene başarı teşvik programı başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.