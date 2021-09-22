Bakan Kasapoğlu'ndan yurtlar ile ilgili açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kasapoğlu, Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır" dedi.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları;
"2002-2021 arasında 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var."
YURTLARA KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?
"2017-1018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşti. 2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2020-2021'de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022’de yeni bir süreç başlattık. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı."
'ÖĞRENCİLERİMİZ GÜVENCEMİZ ALTINDA'
"Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır."
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