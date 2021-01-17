Bakan Selçuk: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var." açıklamasında bulundu.

Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu ara tatilde çocuklarımızın biraz dijitalden uzaklaşmalarını ve dijital diyet anlamında çalışmalara yönelmelerini istiyorum. 'Peki ne yapalım'ın cevabı olarak da kitapçıklar hazırladık. Gün gün önerilerimizin olduğu kitapçık, önümüzdeki hafta sonuna doğru çoğunluğu online bir kısmı da basılı olarak ulaşacak."