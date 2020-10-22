Bakan Selçuk 'yeni bir karar aldık' deyip duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.
EĞİTİM 22.10.2020, 21:49
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle:
"Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz.
Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik.
Hayırlı olsun."
Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 22, 2020
Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik.
Hayırlı olsun.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
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