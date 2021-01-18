Bakan Selçuk’tan Açık öğretim okulları sınavı açıklaması! AÖL sınavları online mı yapılacak?

Geçtiğimiz Aralık ayında yapılması beklenen; ancak koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen Açıköğretim Ortaokulu ve Açıköğretim Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyordu.

EĞİTİM 18.01.2021, 17:17
Bakan Selçuk’tan Açık öğretim okulları sınavı açıklaması! AÖL sınavları online mı yapılacak?

Bakan Ziya Selçuk, Açıköğretim kurumlarında okuyan öğrencileri daha fazla bekletmedi ve ertelenen Açıköğretim Ortaokulu ve Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri 2021 hakkında bilgi verdi.

Peki, Açıköğretim Ortaokulu ve Açıköğretim Lise Sınavları Nasıl Yapılacak!

Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül Aksu Haber’e Anlattı.

"Açık Öğretim Okulları Sınavlarımızı Çevrim İçi Ortamda Gerçekleştireceğiz.”

Suzan Abdulhakim bilgili halk eğitim merkezi müdürü Mehmet Bülbül I. Dönem sınavlarının, 25 Şubat 2021'de.  II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak dedi. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacağını hatırlattı.

Suzan Abdulhakim bilgili halk eğitim merkezi müdürü Mehmet Bülbül, konuşmasına şöyle devam etti;

“Suzan Abdulhakim bilgili halk eğitim merkezi müdürlüğü olarak 12 Şubat ilçesinde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi işlemleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında geçen ay yapılması gereken pandemiden dolayı yapılamayan yüz yüze sınavlar 25 Şubat itibarıyla birinci dönem sınavı ve 25 Mart itibariyle de ikinci dönem sınavı yapılacaktır. Bu sınavlar Online olarak yani (çevrimiçi) olarak açık öğretim bilgi sistemi üzerinden öğrencilerimizin herhangi bir tablet, bilgisayar, cep telefonu gibi araçlar vasıtasıyla öğrenci numaraları ve şifreleri ile birlikte sisteme girerek sınava girişleri yapılacaktır.

Peki, Sisteme Giremeyen ve Şifresini Kaybetmiş Öğrenciler Ne Yapmalı?

Pandemiden dolayı sisteme giremeyen, şifresini kaybeden öğrencilerimiz şifrelerini kurumumuza gelerek alabilirler. Aynı zamanda evden çıkamayan vatandaşlarımız var biliyorsunuz pandemiden dolayı bunlarda 444 0 632 numaralı telefonu arayarak buradan şifrelerini alabilirler. 12 Şubat Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak sistemimizde 7 bin civarında aktif açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencimiz bulunmakta yine silik ve donuk olarak da 3 bin civarında öğrencimiz bulunmakta toplamda 10 bin civarında öğrencimiz mevcut.

Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?

Kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak itibariyle başlıyordu. Dönem sonu sınavları yapılamadığından dolayı bunlarda ertelendi. 25 Şubat'ta dönem sonu sınavına çevrimiçi yapıldıktan sonra kayıt yenileme tarihleri de belli olacaktır.

Açık Öğretim Öğrencilerinin Kredi Ortalaması Düştü Mü?

Bilindiği gibi Milli Eğitim bakanlığımız yeni bir karara imza attı. Öğrencilerimize Müjde olacak bu karara göre daha önce 192 Kredi ile bitirilen Açık Öğretim Lisesi şu anda 170 krediye düştü bu da öğrencilerimizin büyük bir avantaj oldu ve birçok öğrencimiz. Bu şartlarda mezun oldu ve olacak duruma geldi” dedi. Haber: Gökhan Çalı-Mehmet Deveci

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