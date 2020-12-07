Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

EĞİTİM 07.12.2020, 10:36
Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

Kasapoğlu, "Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları ilan edildi. 

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecek. 

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için son gün 11 Aralık

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. 

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. 

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden e-Devlet şifresi temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Kredi #Eğitim #20202021 #Burs
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