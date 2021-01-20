Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlatılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi.
Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.
ÖĞRENCİ SAYISI, OTURMA DÜZENİNE GÖRE BELİRLENECEK
Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
BARINMA İHTİYACI OLANLAR OKUL PANSİYONLARINDA KALACAK
Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanabilecek.
MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALINA UYULACAK
Kurslardaki iş ve işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususlara titizlikle uyulacak.
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