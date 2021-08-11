DGS sınav sonuçları açıklandı!

Gözler DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların iki gün sonra açıklanacağı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bildirilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre DGS sınav sonuçları az önce ÖSYM resmi sitesinden erişime açıldı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile 2021 DGS sınav sonuçları...

Gelen son dakika haberine göre Temmuz ayında düzenlenen DGS sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayınız...

DGS 2021 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.