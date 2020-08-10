Gençler ASELSAN dedi

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) ikinci yılında başarı artarak devam etti. Geçen yıl 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33’lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti.

EĞİTİM 10.08.2020, 15:36
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Gençler ASELSAN dedi

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) ikinci yılında başarı artarak devam etti. Geçen yıl 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33’lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti.

MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında kurulmuştu. ASELSAN MTAL ile ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci girmişti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN lisesine olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, “Biz öğrencilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz. ASELSAN MTAL ile Türkiye için önemli olan savunma sanayiine uygun belli bir kültür ve değer paylaşan, birlikte başarma duygusuna sahip elemanları da yetiştirmeye çalışacağız. ASELSAN lisesinin hayata geçmesinde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

ASELSAN Liseli gençler ilk yıldan itibaren bilim ve sporda kendini göstermeye başladı. ASELSAN MTAL’nin iki öğrencisi 7 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 5. Ulusal TALES Matematik Uygulamaları yarışmasına katılarak finale davet edilmeye hak kazandı. Bir öğrenci de Ankara Okul Sporları Eskrim Genç Erkekler Flöre müsabakasında üçüncü olarak bronz madalya aldı. Ardından Bulgaristan’da yapılan Sofia Cup Fencing Tournament U17 Erkekler Flore eskrim müsabakalarında ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getirdi.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" olmak üzere iki dalda, 5 yıllık, seçkin bir eğitim içeriğine sahip. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı, okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak iradesinde gerçekleşecek.

Yükseköğrenime de destek olunacak

Alan mezunlarının ASELSAN’da istihdamlarına öncelik sağlanması, mezunlarından uygun bulunanlara araştırma üniversitelerinin ASELSAN’ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi hususlar önümüzdeki dönem için planlanıyor.

İngilizce eğitime ağırlık veriliyor

Öğrencilerin günümüz teknolojilerini tanıması ve takip edebilmesi için de robot ve mobil programlama gibi alanlarda tasarım ve proje tabanlı eğitim imkanı da okulun eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler okul içi ve ulusal matematik yarışmaları için teşvik ediliyor. Yine okul bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de öğrenciler için araştırma imkanı sunuyor. Öğrencilerin dünya ile entegre bir vizyona sahip olabilmeleri için hazırlık sınıfında haftada 24 saatlik bir İngilizce ders programı hazırlanmış durumda. Bu derslerin yanında, iştirak edilen uluslararası çalışmalar da öğrencilerin dil pratiği yapabilecekleri ortamların oluşmasını sağlıyor.

Sosyal imkanları da var

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu akademik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir altyapıya sahip. Öğrencilerin çeşitli enstrümanları çalmayı müzik öğretmenleri eşliğinde öğrenebilmeleri için bir de müzik odası kuruldu. Kapalı spor salonu ve modern ekipmanlarla donatılmış fitness salonu sayesinde de öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler yapabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Ayrıca doğa ve kış sporları etkinlikleri ile de öğrencilerin doğayla ilişkilerinin de kopmaması sağlanıyor.

#ASELSAN #ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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