Hafta sonu yapılacak kurslara katılan öğrenciler, yasaktan muaf!
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayımladığı genelgeyle 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarının 22 Ocak'tan itibaren yüz yüze eğitimle başlatılacağı bildirilmişti.
EĞİTİM 27.02.2021, 17:00 27.02.2021, 18:19
Kursların çok verimli geçtiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Yüz yüze eğitim döneminde de destekleme kurslarımız devam edecektir dedi.
Konuşmasının devamında yılmaz, yüz yüze eğitim açılması konusunda çok heyecanlıyız, bizlere güvenerek öğrencilerini okullara gönderen velilerimize de teşekkür ederim ifadelerine yer verdi.
14°
açık
Namaz Vakti 27 Şubat 2021
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|25
|54
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Hatayspor
|26
|45
|6. Alanyaspor
|26
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Antalyaspor
|26
|34
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|26
|28
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|26
|25
|19. Denizlispor
|26
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|25
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|23
|49
|3. Altınordu
|24
|44
|4. İstanbulspor
|23
|43
|5. Adana Demirspor
|23
|39
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bandırmaspor
|23
|31
|10. Bursaspor
|23
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|24
|50
|4. Sevilla
|23
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|25
|32
|9. Athletic Bilbao
|24
|30
|10. Granada
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Eibar
|25
|22
|17. Deportivo Alaves
|24
|22
|18. Real Valladolid
|24
|21
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|25
|20