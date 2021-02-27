Hafta sonu yapılacak kurslara katılan öğrenciler, yasaktan muaf!

Kursların çok verimli geçtiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Yüz yüze eğitim döneminde de destekleme kurslarımız devam edecektir dedi.

Konuşmasının devamında yılmaz, yüz yüze eğitim açılması konusunda çok heyecanlıyız, bizlere güvenerek öğrencilerini okullara gönderen velilerimize de teşekkür ederim ifadelerine yer verdi.