İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ile ‘başarıya giden yol’ değerlendirmeleri
Aksu TV ekranlarında eğitime dair merak edilenlerin konuşulduğu program Eğitime Bakış’a bu hafta İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve YKS’de ilk 1000’e giren Kahramanmaraş’ın yıldızları konuk oldu.
EĞİTİM 24.09.2020, 18:22 24.09.2020, 20:06
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Programda, Aksu Tv Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner’in sunumlarıyla öğrencilerin başarı hikayeleri dinlendi.
Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Yeni Eğitim Öğretim Yılında öğrencileri bekleyen süreç hakkında merak edilenleri yanıtladı.
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