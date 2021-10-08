Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, memur adaylarının sorunlarını gündeme getirdi!
Bazı devlet kurumlarına iki ayrı yılda yapılan KPSS puanıyla birlikte alım yapıldığını ve bunun uygun olmadığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Ya sınavların denkleştirmesi yapılmalıdır ya da tek sınava göre alım yapılması uygun olacaktır” dedi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulda söz alarak, memur adaylarının sorunlarını gündeme getirdi. Aycan, konuşmasında şunları söyledi: “Kamu kurumlarına her türlü eleman alınırken, KPSS puanıyla alınmasını doğru buluyor ve destekliyoruz. Özel yetenek gerektirmeyen alanlarda mülakat yapılmadan, doğrudan KPSS puanıyla, tercihine göre yerleşim yapılması, adayların devlete güveni açısından uygun olacaktır. Burada sorun KPSS puanının geçerlilik süresidir, alınan yüksek puanların yanmaması gerekir. Bu nedenle her sene KPSS puana göre yerleştirme yapılması uygun olacaktır. Bazen iki ayrı yılda yapılan KPSS puanıyla birlikte alım yapılmaktadır. Teknik olarak sınavların zorluk derecesi aynı olmamaktadır. Bu nedenle iki ayrı sınavın puanı ve puan sıralaması farklı olmaktadır, bu da adaylar arasında çatışmaya neden olmaktadır. Ya sınavların denkleştirmesi yapılmalıdır ya da tek sınava göre alım yapılması uygun olacaktır.”
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:26
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1