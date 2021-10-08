Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, memur adaylarının sorunlarını gündeme getirdi!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulda söz alarak, memur adaylarının sorunlarını gündeme getirdi. Aycan, konuşmasında şunları söyledi: “Kamu kurumlarına her türlü eleman alınırken, KPSS puanıyla alınmasını doğru buluyor ve destekliyoruz. Özel yetenek gerektirmeyen alanlarda mülakat yapılmadan, doğrudan KPSS puanıyla, tercihine göre yerleşim yapılması, adayların devlete güveni açısından uygun olacaktır. Burada sorun KPSS puanının geçerlilik süresidir, alınan yüksek puanların yanmaması gerekir. Bu nedenle her sene KPSS puana göre yerleştirme yapılması uygun olacaktır. Bazen iki ayrı yılda yapılan KPSS puanıyla birlikte alım yapılmaktadır. Teknik olarak sınavların zorluk derecesi aynı olmamaktadır. Bu nedenle iki ayrı sınavın puanı ve puan sıralaması farklı olmaktadır, bu da adaylar arasında çatışmaya neden olmaktadır. Ya sınavların denkleştirmesi yapılmalıdır ya da tek sınava göre alım yapılması uygun olacaktır.”