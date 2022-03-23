KİPAŞ eğitim kurumları şampiyonlar için ödül töreni düzenledi!
Kahramanmaraş’ta eğitimin lider aslanı Kipaş Eğitim Kurumları, spor branşlarında da kazanmış olduğu şampiyonlukla başarısına başarı katmaya devam ediyor.
EĞİTİM 23.03.2022, 15:04 23.03.2022, 16:09
Basketbol ve Jimnastik branşında başarı elde eden Kipaş Eğitim Kurumları sporcularına madalyalarıyla kupalarını takdim etmek ve okuldaki öğrencileri spora teşvik etme amacıyla spor salonunda ödül töreni düzenledi.
Jimnastikte derece elde eden basketbolda ise Türkiye finallerine kalan öğrenciler sırasıyla çağırılarak ödülleri takdim edildi.
Ödül töreni sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kipaş Eğitim Kurumları Spor, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Emin Kara “öğrencilerimizin başarısını tüm okula duyurmak ve öğrencilerimizi spor teşvik etmek amacıyla bu ödül törenini düzenledik” diye konuştu.
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