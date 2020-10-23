MEB'den son dakika yüz yüze eğitim kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.
EĞİTİM 23.10.2020, 20:49
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarla ilgili yaptığı son dakika açıklamada, "Okullarda vaka sayısında artış yok" dedi. Koca, sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulamanın da gündemde olmadığını sözlerine ekledi.
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