Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ara tatilin 16 Kasım Pazartesi günü başlayacağının altını çizdi.

Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020

Selçuk, "Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hocam, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" paylaşımını yaptı.

Bakan Selçuk, ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi katılabileceklerini de duyurdu.