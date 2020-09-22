Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başladığı ilk günde çocuklarını okula getirip koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere riayet edip okul bahçesine girmemelerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

EĞİTİM 22.09.2020, 11:30
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere teşekkür

Yüz yüze eğitim başladı. Veliler öğrencileri okula getirdi. Yurdun büyük bir kesiminde anne ve babaların koronavirüs önlemlerine de uyduğu gözlemlendi. 

Bakan Selçuk, "Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk.Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren,diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle." açıklamasında bulundu.

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #yüz yüze eğitim #Anne #Baba #koronavirüs #öğrenci
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