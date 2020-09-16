Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.'' dedi.

EĞİTİM 16.09.2020, 11:38 16.09.2020, 11:53
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  ''Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.''dedi.

Bakan Selçuk ayrıca, ''İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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