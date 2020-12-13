Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TBMM'de yaptığı konuşmada yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulundu. Selçuk 'Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.' dedi.

EĞİTİM 13.12.2020, 20:01
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Eğitim bütçemiz, 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

YÜZ YÜZE EĞİTİM:

Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI:

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.

TABLET AÇIKLAMASI:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE KATILIM ORANI

Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #yüz yüze eğitim
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