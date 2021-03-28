Özel KİPAŞ Eğitim Kurumlarında sınav heyecanı!

Eğitimde Kahramanmaraş’ın Lider Aslanı olmak isteyen 3 bin öğrenci sınava başvurarak bursluluk heyecanı yaşadı.

Öğrenciler içeride, anne ve babaları ise dışarıda ter döktü, Tek amaçları ise eğitimin lider aslanlarına katılmaktı.

Özel KİPAŞ Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sibel Bakırdöğen öğrencilerin başarı durumlarına göre başarı bursu, ihtiyaç kursu, başvuru hakkı ve kayıt haklarının belirlendiğini söyledi.

Konuşmasının devamında Bakırdöğen, eğitime sunduğu desteklerden dolayı KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi öksüz ve Kurucu Temsilcisi Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar’a teşekkür etti.