Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak

Rekor başvuru yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü.

YKS'de milyonlarca genç üniversite kapısını aralamak için yarıştı.

Üç oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu tamamlandı. Sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapıldı.

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.