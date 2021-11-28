Tenefüse çıkartmayan öğretmenini dövdü
Bir ortaokulda öğrencilerden biri, 'dersi uzatıp öyle yemeğine çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle' öğretmenini darbetti.
EĞİTİM 28.11.2021, 16:02 28.11.2021, 16:29
Çin'de bir ortaokul öğrencisi, öğle tatiline çıkarmadığı gerekçesiyle öğretmenine saldırdı.
Olay, Hunan eyaletine bağlı Şaoyang eyaletinde 10 Kasım'da meydana geldi.
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntüler bir öğrencinin kendi masasını yumruklamasıyla başlıyor.
O ANLAR KAMERADA
Adı açıklanmayan öğrenci daha sonra koşarak öğretmenin yanına gidip yumruk sallıyor.
Yaşananları şaşkınlıkla karşılayan öğrencilerden bazıları bir süre sonra kalkıp arkadaşlarını durdurmaya çalışıyor.
Saldırı sebebiyle öğretmenin yüzüyle gözlerinde yara ve morluklar oluştuğunu bildirildi.
Namaz Vakti 28 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. Brighton
|13
|18
|9. Leicester City
|13
|18
|10. M. United
|12
|17
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|15
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Real Betis
|15
|27
|5. Atletico Madrid
|13
|26
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7