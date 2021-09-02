Yeni Eğitim Öğretim yılı takvimi açıklandı
Ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
EĞİTİM 02.09.2021, 11:52 02.09.2021, 13:12
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.
Yeni eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos'ta başladı.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların 31 Ağustos'ta başlayan uyum eğitimi de yarın tamamlanacak.
Yarı yıl tatili 15-19 Kasım
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat’ı kapsayacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
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