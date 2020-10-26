YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.
EĞİTİM 26.10.2020, 10:43
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Kayıtlar 27 Ekim-4 Kasım tarihlerinde
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak.
Adayların kayıt için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim-4 Kasım 2020 tarihlerinde başvurmaları gerekiyor.
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|8
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|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
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|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
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|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
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|6. Southampton
|6
|10
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|6
|10
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|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
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|6
|8
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|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
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|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
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|1
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|6
|1
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|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
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|7
|11
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|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3