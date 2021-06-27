YKS soru ve cevapları erişime açıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
EĞİTİM 27.06.2021, 20:05 27.06.2021, 20:26
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
SORU VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI
Sınav sonrası heyecanla beklenen YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
29°
açık
Namaz Vakti 27 Haziran 2021
|İmsak
|03:19
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü