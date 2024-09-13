Kahramanmaraş'ta mermercilik yapan 55 yaşındaki Yakup Aslan, iş yerinin damına çıkarak ağaçtan ceviz toplamak istedi. Aslan'ın cevizleri dalından düşürmek için kullandığı demir çubuk, yüksek gerilim hattına temas etti. Binlerce voltluk akıma kapılan Aslan, metrelerce yüksekten zemine düştü. Vücudunda oluşan ciddi yanıklarla ağır yaralanan mermer ustası, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda tutulan Aslan, yanık tedavisi için Gaziantep'e sevk edildi. Yedi gündür burada tedavi gören Aslan. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu