Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,47 değer kazancıyla 2.466,26 puandan tamamladı.
EKONOMİ 05.05.2022, 18:53
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,93 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile spor oldu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
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