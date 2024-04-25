Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında da 16'ncı sırada yer alan Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 2 bin 133 ton bal ihraç etti. Söz konusu dış satımdan 8 milyon 187 bin 58 dolar kazanç sağlandı.

En çok ihracat ABD'ye

Bal ihracatında 2 milyon 477 bin 57 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 38 bin 698 dolarla Almanya, 538 bin 628 dolarla İspanya takip etti.

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Yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı döneminden farklı olarak Kanada, Venezuela, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bal satıldı.

Kaynak: TRT HABER