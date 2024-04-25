Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında da 16'ncı sırada yer alan Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 2 bin 133 ton bal ihraç etti. Söz konusu dış satımdan 8 milyon 187 bin 58 dolar kazanç sağlandı.

En çok ihracat ABD'ye

Bal ihracatında 2 milyon 477 bin 57 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 38 bin 698 dolarla Almanya, 538 bin 628 dolarla İspanya takip etti.

Yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı döneminden farklı olarak Kanada, Venezuela, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bal satıldı.