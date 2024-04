Adadan gitmek istemeyen yarışmacılardan hangisinin kazandığı ise merak konusu. Kritik bir eleme düellosu olan bu gecede rakipler birbirinden güçlü adaylardan oluşuyor. Kadın elemesinin gerçekleştiği bu hafta adaya kim veda etti? Heyecanla ekrana kilitlenen izleyenler ise "Survivor kim elendi? Survivor All Star 2024'te bu hafta hangi yarışmacı adaya veda etti? Merve, Aleyna, Berna ve Damla: Elenen isim hangisi oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte bu hafta adaya veda eden isim ve eleme düellosunun özeti

Survivor'da bu hafta eleme heyecanı yaşandı. 24 Nisan Çarşamba gecesinde haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme adayı olan 4 yarışmacı elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Yarışmacı sayısının az kalması rakiplerin de birbirinden güçlü olmasına neden oluyor. Şimdiye kadarki en güçlü rakipler bu haftalarda eleme düellosuna çıkıyor. En son kimin elendiği ise merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star 2024'te bu hafta hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da kadın elemesinin gerçekleşeceği bu haftada 4 güçlü rakip eleme düellosuna çıktı. Kırmızı takımdan Aleyna ve Merve, Mavi takımdan ise Berna ve Damla Can eleme potasında yarıştı. Kaybeden Survivor hayallerine veda eden isim oldu. Peki bu güçlü rakiplerden hangisi gitti?

ALEYNA - DAMLA CAN DÜELLOSUNDA KİM KAZANDI?

Aleyna - Damla Can karşılaşmasında 5-1 skorla kazanan Damla can oldu. Böylelikle Damla Can adaylıktan adını sildirerek adada kalmayı garantiledi. Aleyna ise finalde yeniden yarıştı.

MERVE - BERNA KARŞILAŞMASI!

Berna - Merve karşılaşmasında 5-3'lük skorla kazanan Merve oldu. Merve adada kalmayı garantiledi. Berna ise Aleyna ile finalde yarıştı.

SURİVOR FİNAL DÜLELOSU: ALEYNA - BERNA KARŞILAŞMASI! KİM KAZANACAK?

Finale kalan Aleyna ve Berna elenmemek için büyük bir mücadele içine girdiler. Berna, Aleyna için haz etmediğim kişiyle yarıştığım için mutluyum dedi. Final karşılaşmasının kazanan ise 5-1'lik skorla Aleyna oldu.

DÜELLO SONRASI BÜYÜK KAVGA!

Berna'nın seremonide Aleyna en az haz ettiğim kişi bu yüzden onunla yarışmak beni mutlu etti dedi. Bunun üzerine Aleyna büyük bir hırsla yarışın galibi oldu ve sonrasında Berna ile kavga etti.