Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. İletişim Başkanlığı, toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamayı paylaştı.

• PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve dışındaki operasyonlar ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgi verildi.

• FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirildi ve terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

• Terörle mücadeledeki gayretlerin, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve refahına katkıda bulunacağı belirtildi.

• Suriye’de toplumsal mutabakata destek verileceği ve iki halkın dostluğunu hedef alan kışkırtmalara izin verilmeyeceği vurgulandı.

• İsrail’in katliamlarının durdurulması gerektiği ve aksi takdirde şiddetin yayılabileceği hatırlatıldı.

• Kıbrıs Barış Harekâtı’nın meşruiyeti ve başarısı teyit edildi, iki devletli çözüm esasına göre Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği vurgulandı.

• Ege ve Akdeniz’de diyaloğa öncelik veren yaklaşımın istismar edilmeyeceği ve hakların korunacağı belirtildi.

• Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

• Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Afrika halklarının refahına katkıda bulunulacağı kaydedildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu