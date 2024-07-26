Sıcak havalar bomba gibi patlamalarına neden oluyor Sıcak havalar bomba gibi patlamalarına neden oluyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. İletişim Başkanlığı, toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamayı paylaştı.
•  PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve dışındaki operasyonlar ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgi verildi.
•  FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirildi ve terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.
•  Terörle mücadeledeki gayretlerin, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve refahına katkıda bulunacağı belirtildi.
•  Suriye’de toplumsal mutabakata destek verileceği ve iki halkın dostluğunu hedef alan kışkırtmalara izin verilmeyeceği vurgulandı.
•  İsrail’in katliamlarının durdurulması gerektiği ve aksi takdirde şiddetin yayılabileceği hatırlatıldı.
•  Kıbrıs Barış Harekâtı’nın meşruiyeti ve başarısı teyit edildi, iki devletli çözüm esasına göre Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği vurgulandı.
•  Ege ve Akdeniz’de diyaloğa öncelik veren yaklaşımın istismar edilmeyeceği ve hakların korunacağı belirtildi.
•  Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması gerektiği ifade edildi.
•  Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Afrika halklarının refahına katkıda bulunulacağı kaydedildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu