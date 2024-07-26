Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 4 şahıs yakalandı.

Elbistan İlçesi’nde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (30), Elbistan İlçesi’nde "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Ö. (36), Türkoğlu İlçesi’nde "5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (38), Göksun İlçesi’nde Kaçak Orman Envali Nakletme, Satın Alma ve Bulundurma, Tehdit, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından toplamda 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. 49 isimli şahıs yakalandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu