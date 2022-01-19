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Elbistan Belediyesi yoğun kar yağışına rağmen ulaşımı açık tuttu
KAHRAMANMARAŞ
19.01.2022, 12:45
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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